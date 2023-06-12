Паттайя ещё несколько месяцев назад была популярным местом для отдыха у россиян, однако сейчас всё резко изменилось. На рекордный отток туристов из России пожаловались власти тайской столицы развлечений. По их данным, турпоток упал на 80 процентов, пишет "ТурПром".
Основная причина, как заявляют местные СМИ, — вычеркнутые из расписания прямые рейсы, которые перевозили туристов из регионов прямиком в Паттайю.
Большинство граждан РФ прибывают сейчас в Паттайю транзитом через Дубай. Но некоторые "долгосрочные туристы" оказались в ловушке в Таиланде и теперь не могут вернуться домой из-за различных обстоятельств, включая проблемы с кредитными картами и платежами Swift, вызванные международными санкциями, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в Таиланде началась паника из-за резко увеличившегося числа смертей от лихорадки денге.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.