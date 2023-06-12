"ТурПром": туристы из РФ попали в ловушку в Таиланде и не могут вернуться домой

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Паттайя ещё несколько месяцев назад была популярным местом для отдыха у россиян, однако сейчас всё резко изменилось. На рекордный отток туристов из России пожаловались власти тайской столицы развлечений. По их данным, турпоток упал на 80 процентов, пишет "ТурПром".

Фото: pixabay.com

Основная причина, как заявляют местные СМИ, — вычеркнутые из расписания прямые рейсы, которые перевозили туристов из регионов прямиком в Паттайю.

Большинство граждан РФ прибывают сейчас в Паттайю транзитом через Дубай. Но некоторые "долгосрочные туристы" оказались в ловушке в Таиланде и теперь не могут вернуться домой из-за различных обстоятельств, включая проблемы с кредитными картами и платежами Swift, вызванные международными санкциями, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Таиланде началась паника из-за резко увеличившегося числа смертей от лихорадки денге.

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