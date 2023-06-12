"Турпром": в Таиланде началась паника из-за резко увеличившегося числа смертей

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Официальные представители властей Таиланда опубликовали предупреждение для туристов, основным поводом для выпуска которого стало резко выросшее число смертей из-за вспышки лихорадки денге, которую вызывают комары. Об этом пишет "ТурПром".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почти 20 000 случаев заболевания и 15 смертей было зарегистрировано за последние пять месяцев. Эпидемия достигла самого высокого уровня за три года, в панике заявили власти государства.

Рост уровня заражения ожидается в сезон дождей с июня по август. Чтобы защитить себя и детей гражданам Таиланда и иностранным туристам настоятельно рекомендовано принять меры предосторожности в этот период.

Ранее сообщалось, что на тайском курортном острове Пхукет власти срочно инициировали создание центра экстренной помощи после того, как неизвестной болезнью заразились более 100 человек сразу в трёх районах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Денге на Пхукете. Симптомы/ Как это пережить/ Последствия. После этого я только купила страховку