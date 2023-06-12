Официальные представители властей Таиланда опубликовали предупреждение для туристов, основным поводом для выпуска которого стало резко выросшее число смертей из-за вспышки лихорадки денге, которую вызывают комары. Об этом пишет "ТурПром".
Почти 20 000 случаев заболевания и 15 смертей было зарегистрировано за последние пять месяцев. Эпидемия достигла самого высокого уровня за три года, в панике заявили власти государства.
Рост уровня заражения ожидается в сезон дождей с июня по август. Чтобы защитить себя и детей гражданам Таиланда и иностранным туристам настоятельно рекомендовано принять меры предосторожности в этот период.
Ранее сообщалось, что на тайском курортном острове Пхукет власти срочно инициировали создание центра экстренной помощи после того, как неизвестной болезнью заразились более 100 человек сразу в трёх районах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.