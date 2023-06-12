Полиция Турции начала расследование из-за гибели российского туриста в самом центре Стамбула, передает телеканал Habertürk.
Отмечается, что ужас произошёл прямо на глазах у прохожих в Таксиме. Турист из России Вячеслав Нечипорчук подрался с четырьмя людьми, которые, предположительно, были вымогателями. Грабители ударили мужчину ножом в сердце после того, как он отказался отдать им телефон.
С травмами россиянина госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось, он скончался, уточнил телеканал.
Ранее туристам из РФ перечислили пять роковых ошибок на отдыхе в Таиланде.
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