Биологи рассказали о самом "акульем" периоде для туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

После трагического нападения акулы на россиянина пляжи в Хургаде до сих пор закрыты, и эксперты в этом плане настроены не очень оптимистично. Как выяснилось, риск того, что акулы могут напасть на человека, сохранится на протяжении всего летнего сезона.

Фото: pixabay. com

Пока после трагедии с акулой все пляжи Хургады — от севера, с Эль-Гуны, и до юга — почти до самой Сафаги, остаются полностью закрытыми, пишет "Турпром". Также местные власти планируют закрыть пляжи от района Эль-Гуна на севере до залива Абу-Сума на юге, запретив всевозможные водные туристические развлечения: дайвинг, экскурсии в море, морскую рыбалку, снорклинг и т. д. Сколько продлится запрет — пока не ясно, ряд экспертов полагает, что его могут снять в середине июня.

По словам биологов, акулы могут нападать на людей минимум до августа. Как объяснил доктор Махмуд Абдель-Ради, профессор морской среды в Национальном институте морских наук в Красном море, тигровая акула, убившая россиянина, славится своим агрессивным поведением по отношению к дайверам и пловцам.

Этот вид акулы любит тёплые воды, мало того, она предпочитает обитать на мелководье, когда вода хорошо прогревается. Таким образом тигровая акула пытается защитить своих детёнышей от поедания самцами. Агрессивно настроенные акулы-самки начинают искать безопасные и хорошо прогретые места с мая и до августа.

Власти Египта пока думают, что делать, чтобы спасти текущий туристический сезон, предоставив гарантии безопасности отдыхающим. Они не исключают возможности создания специальной службы, которая будет заниматься наблюдением за акулами.

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