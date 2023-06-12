Пользоваться чемоданами на колёсиках могут запретить туристам власти Дубровника. Это один из самых популярных курортов в Хорватии на всём побережье Средиземного моря, в том числе и среди россиян, пишет "Турпром" со ссылкой на публикацию издания Express.
По словам местного мэра, жители жалуются на шум по ночам. Систему, при которой туристы должны будут оставлять свой багаж перед входом в Старый город, планируется ввести с ноября.
Комиссию придётся платить, чтобы доставить его к месту проживания. Кроме того, будет запрещено катить чемодан на колёсиках. Нести его по улицам можно будет только в руках.
Российских туристов, которые путешествуют с рюкзаком или сумкой, изменения не коснутся, так как речь идёт лишь о чемоданах с колёсиками.
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