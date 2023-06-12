"Турпром": туристам из РФ грозит один запрет на популярном курорте

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пользоваться чемоданами на колёсиках могут запретить туристам власти Дубровника. Это один из самых популярных курортов в Хорватии на всём побережье Средиземного моря, в том числе и среди россиян, пишет "Турпром" со ссылкой на публикацию издания Express.

Фото: REX/ Shutterstock

По словам местного мэра, жители жалуются на шум по ночам. Систему, при которой туристы должны будут оставлять свой багаж перед входом в Старый город, планируется ввести с ноября.

Комиссию придётся платить, чтобы доставить его к месту проживания. Кроме того, будет запрещено катить чемодан на колёсиках. Нести его по улицам можно будет только в руках.

Российских туристов, которые путешествуют с рюкзаком или сумкой, изменения не коснутся, так как речь идёт лишь о чемоданах с колёсиками.

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Курорты Хорватии