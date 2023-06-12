Самым дешёвым на Чёрном море назвал отдых в Абхазии вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Об этом сообщает "Российская газета".
По словам эксперта, отдых в Абхазии обойдётся летом 2023 года дешевле на 20 процентов, чем поездка в Адлер. А тур с перелётом в Сочи на двоих взрослых с ребёнком — в 90-95 тысяч рублей. Из сочинского аэропорта можно добраться до Абхазии.
Собеседник издания отметил также, что продолжает снижаться стоимость проживания в отелях в Крыму.
Ранее жители Анапы возмутились тем, что по улицам разгуливают голые курортники, и потребовали ввести штраф за ношение купальников такой же, как в Абхазии.
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