Портал SMOTRIM проинформировал, как Грузия встречает туристов из РФ

Грузинские граждане испытывают радостное настроение и оптимизм по поводу прибытия российских граждан, так как они надеются на улучшение экономической ситуации и развитие туристической индустрии в стране. Открытие прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси и Кутаиси, а также появление новых таможенно-пропускных пунктов свидетельствуют о растущем потоке путешественников из РФ, пишет портал SMOTRIM.

Фото: pixabay. com

"Мы обрадовались! Спасибо президенту РФ Владимиру Путину - это говорят обычные люди. Для грузин это очень хорошо! Мы больше получили от этого, чем россияне", — признался житель Батуми Звиад Кашибадзе.

Российские туристы из разных регионов, включая Карелию и Петрозаводск, приезжают в Грузию со своими семьями, что свидетельствует о популярности грузинских курортов среди граждан РФ.

Сейчас каждый прибрежный ресторан с нетерпением ожидает приезда гостей из России. Туристам предлагается разнообразие грузинской кухни.

На ухоженных пляжах Чёрного моря имеется разноцветная галька, а солнце ласково согревает отдыхающих. Грузия кажется готовой встретить старых друзей и предоставить им знаменитое гостеприимство, отмечают журналисты.

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