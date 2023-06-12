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"Царьград" проинформировал, как туристов из РФ встречают на иностранных курортах в 2023 году

3:18
Туризм

Массовые жалобы российских туристов на хамское отношение к ним на иностранных курортах становятся всё более распространенными. В 2023 году отмечается рост негативных тенденций для граждан РФ, особенно в Египте и Турции. Это связано с напряжённой политической обстановкой, которая способствует возникновению конфликтов между российскими туристами и обслуживающим персоналом в странах, куда они приезжают, пишет "Царьград".

"Царьград" проинформировал, как туристов из РФ встречают на иностранных курортах в 2023 году
Фото: puttur.ru

Одним из примеров негативного отношения к гражданам РФ является случай семьи, которая решила провести выходные в пятизвёздочном отеле в Турции. Пара вместе с ребёнком столкнулась с грубым поведением местного персонала. Российская женщина, ошарашенная происходящим, поделилась своими впечатлениями в своём блоге. Она описала, как сотрудники отеля хамили и угрожали выселением из апартаментов. Администратор выкрикивал оскорбления на ломаном русском языке и сопровождал их жестами.

В мае текущего года туристка Анастасия поделилась аналогичными впечатлениями о своём отдыхе в Турции. Она отправилась вместе с мужем в пятизвёздочный курорт и спа-отель Side Stella Elite в городе Сиде. Пара выбрала это место впервые, чтобы отпраздновать день рождения, но была разочарована. Они обнаружили, что почти никто из персонала не говорит по-русски, а немецкие песни звучали повсюду на территории отеля.

"Иногда включали русскую музыку, но говорили, что многие против, и поэтому они её не будут ставить. Когда мы просили, нам отказывали, а немцам — нет", — рассказала туристка.

Во время обеда девушка получила замечание от управляющего ресторана по поводу неправильного расположения салфеток на её столе, в то время как никто из сотрудников не осмелился указать на это немецким гостям.

5 июня стала широко известной история об избиении гражданина РФ охраной пятизвёздочного турецкого отеля Orange County в Кемере. В ночное время мужчина и его друзья купались на пляже, находясь вдали от основного здания гостиницы. Без предупреждения охрана схватила его и начала избивать. В результате потасовки у туриста, который заступился за друга, пострадал глаз. После этого обоих выселили из гостиницы, взыскав штраф.

Администрация отеля утверждала, что охрана всего лишь разнимала драчливых русских. Кроме того, к отдыхающим были предъявлены обвинения в домогательствах к танцовщицам и непристойном поведении по отношению к другим постояльцам. Представитель принимающей компании просмотрел записи с камер видеонаблюдения и не обнаружил никаких доказательств неподобающего поведения со стороны русских. Тем не менее их не пустили обратно в отель.

"В Турции даже за пощёчину можно угодить за решётку. Но служба безопасности может применить силу к гостям, только если от нетрезвого туриста исходит опасность для окружающих. При этом они могут надеть наручники и вызвать полицию", — рассказала турагент Мария Шекер.

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Про отдых в Турции
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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