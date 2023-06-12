"Турпром": пилот назвал туристам самые страшные для посадки аэропорты мира

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Три самых сложных для посадки аэропорта мира назвал в своей соцсети пилот британской авиакомпании. Лётчик считает, что для приземления на их сложных взлётно-посадочных полосах требуется дополнительная подготовка, пишет "Турпром".

Фото: flickr. com

По словам пилота, это Миконос в Греции, Фуншал в Португалии и Инсбрук в Австрии. Он объяснил, что необходимо провести дополнительное время на авиасимуляторах перед полётами в эти три аэропорта.

Многие зрители, посмотрев видео, стали бояться летать в перечисленные места. Но в мире есть и более страшные взлётно-посадочные полосы. Например, аэропорт Хечи в Китае, по обеим сторонам которого — 300-метровый обрыв, добавили авторы издания.

Ранее бортпроводник назвал самую частую просьбу пассажиров самолётов.

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15 Самых страшных и опасных аэропортов мира!!