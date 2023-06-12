Разозлившая граждан РФ Турция рискует остаться с пустыми отелями

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие отели могут блефовать с ценами и показателями загрузки, чтобы заставить жителей России покупать туры. Об этом сообщили зрители YouTube-канала Türkiye inSideR.

Фото: freepik.com

Россияне заявили, что не намерены отправляться на турецкие курорты, так как цены взлетели, а уровень сервиса упал. Кроме того, по мнению пользователей Сети, турагентства увеличили стоимость путёвок только для путешественников из России, а для европейцев цены остались прежними.

"Гостеприимство турок по отношению к россиянам тает, как весенний снег. Вот такие дела. Ищем другие курорты. Не стоит оно того", — цитирует мнение комментаторов Экономика сегодня.

Родственники одного из зрителей видеоблога отправились в Аланью и разочаровались в качестве предоставляемых услуг, а другой пользователь Сети возвращался из Кемера на полупустом самолёте, хотя два рейса были объединены.

"Жадность авиакомпаний и турецких отельеров зашкаливает. Пусть лопнут от жадности", — сделали вывод туристы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Турция в пятёрке Loxia Comfort Resort Kemer 5*. Турция снова УДИВЛЯЕТ!