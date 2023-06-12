Турецкие отели могут блефовать с ценами и показателями загрузки, чтобы заставить жителей России покупать туры. Об этом сообщили зрители YouTube-канала Türkiye inSideR.
Россияне заявили, что не намерены отправляться на турецкие курорты, так как цены взлетели, а уровень сервиса упал. Кроме того, по мнению пользователей Сети, турагентства увеличили стоимость путёвок только для путешественников из России, а для европейцев цены остались прежними.
"Гостеприимство турок по отношению к россиянам тает, как весенний снег. Вот такие дела. Ищем другие курорты. Не стоит оно того", — цитирует мнение комментаторов Экономика сегодня.
Родственники одного из зрителей видеоблога отправились в Аланью и разочаровались в качестве предоставляемых услуг, а другой пользователь Сети возвращался из Кемера на полупустом самолёте, хотя два рейса были объединены.
"Жадность авиакомпаний и турецких отельеров зашкаливает. Пусть лопнут от жадности", — сделали вывод туристы.
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