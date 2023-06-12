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Разозлившая граждан РФ Турция рискует остаться с пустыми отелями

1:08
Туризм

Турецкие отели могут блефовать с ценами и показателями загрузки, чтобы заставить жителей России покупать туры. Об этом сообщили зрители YouTube-канала Türkiye inSideR. 

Разозлившая граждан РФ Турция рискует остаться с пустыми отелями
Фото: freepik.com

Россияне заявили, что не намерены отправляться на турецкие курорты, так как цены взлетели, а уровень сервиса упал. Кроме того, по мнению пользователей Сети, турагентства увеличили стоимость путёвок только для путешественников из России, а для европейцев цены остались прежними.

"Гостеприимство турок по отношению к россиянам тает, как весенний снег. Вот такие дела. Ищем другие курорты. Не стоит оно того", — цитирует мнение комментаторов Экономика сегодня.

Родственники одного из зрителей видеоблога отправились в Аланью и разочаровались в качестве предоставляемых услуг, а другой пользователь Сети возвращался из Кемера на полупустом самолёте, хотя два рейса были объединены.

"Жадность авиакомпаний и турецких отельеров зашкаливает. Пусть лопнут от жадности", — сделали вывод туристы.

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Турция в пятёрке Loxia Comfort Resort Kemer 5*. Турция снова УДИВЛЯЕТ!
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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