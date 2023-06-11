На Пхукете началось массовое заболевание неизвестным патогеном: власти в панике

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

На тайском курортном острове Пхукет власти экстренно инициировали создание центра экстренной помощи. Это произошло после того, как неизвестной болезнью заразились более 100 человек сразу в трёх районах, пишет "Турпром".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сообщается, что основным симптомом является сильнейшая диарея, а предполагаемым виновником — вирус, который попал в воду для льда или в целом в питьевую воду из-за проблемам в сезон дождей.

Однако чиновники от медицины опасаются также и новой эпидемии после "ковида", их страшит неизвестность возбудителя данной болезни.

По словам постоянного секретаря общественного здравоохранения, причина вспышки расследуется. Эксперт успокоил местных жителей и туристов, заявив, что патоген пока особенных опасений не внушает. Симптомы наблюдаются в основном лишь лёгкие. Кроме диареи, это спазмы желудка, рвота и субфебрильная температура. Не зафиксировано пока и летальных исходов.

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