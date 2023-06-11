На тайском курортном острове Пхукет власти экстренно инициировали создание центра экстренной помощи. Это произошло после того, как неизвестной болезнью заразились более 100 человек сразу в трёх районах, пишет "Турпром".
Сообщается, что основным симптомом является сильнейшая диарея, а предполагаемым виновником — вирус, который попал в воду для льда или в целом в питьевую воду из-за проблемам в сезон дождей.
Однако чиновники от медицины опасаются также и новой эпидемии после "ковида", их страшит неизвестность возбудителя данной болезни.
По словам постоянного секретаря общественного здравоохранения, причина вспышки расследуется. Эксперт успокоил местных жителей и туристов, заявив, что патоген пока особенных опасений не внушает. Симптомы наблюдаются в основном лишь лёгкие. Кроме диареи, это спазмы желудка, рвота и субфебрильная температура. Не зафиксировано пока и летальных исходов.
Ранее туристам перечислили пять роковых ошибок на отдыхе в Таиланде.
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