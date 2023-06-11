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МК: жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов

1:17
Туризм

Жители Анапы возмутились тем, что в курортный сезон им ежегодно приходится наблюдать пузатых мужиков и женщин, которые ходят голыми не только на пляже, а и по улицам. Местные призвали власти рассмотреть такой же закон, как в Абхазии, где ввели с 1 августа запрет за нахождение в общественных местах в купальниках или в обнажённом виде, пишет "МК".

МК: жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов
Фото: ya.ru

Мужчина, который опубликовал гневный пост в анапском паблике, объяснил свою позицию в разговоре с журналистом издания. Он отметил, что отдыхающие залезают в трусах и купальниках в маршрутку и с них сыпется песок и льётся то ли вода, то ли пот.

По словам Александра, стоять рядом с мокрым и вонючим человеком в битком набитом людьми автобусе неприятно. И подобного нет в других городах России.

Девушка по имени Юлия также поддержала требование мужчины, добавив, что в Анапе полиция почему-то не обращает внимания на туристов, которые спокойно разгуливают по центру голыми.

Жительница Анапы Анна заявила, что за неподобающий вид пора вводить штрафы, так как ничего больше на людей не действует, и туристы забывают, что здесь живут такие же люди, как и в Москве.

 

 

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АНАПА - НАРОДУ БИТКОМ. ШОК-ЦЕНЫ НА ОТДЫХ. ЧТО С МОРЕМ?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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