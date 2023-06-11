ГЛАС.RU: жительница РФ дала 11 рекомендаций, которые помогут снизить стоимость отдыха в Сочи в 2023 году

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка дала 11 советов тем, кто собирается провести отпуск в 2023 году в Сочи, и хотел бы сэкономить на отдыхе.

Фото: pixabay.com

Как рассказала автор Дзен-канала "Путешествия блондинки", первый совет — планирование отдыха заранее. Здесь важно помнить о выгодах раннего бронирования, убеждена россиянка.

Во-вторых, нужно следить за акциями и скидками, которые нередко предлагаются туроператорами и в группах соцсетей — там часто можно найти что-то интересное. В-третьих, выбирая отель, нужно руководствоваться не только красивыми снимками, но также обращать внимание на рейтинги и отзывы понравившихся мест.

В-четвёртых, имеет смысл останавливаться на не самых популярных пляжах, где условия могут быть не хуже, зато стоимость лежаков и прочей пляжной атрибутики будет намного ниже.

В-пятых, стоит забыть про такси, и максимально пользоваться общественным транспортом, который в Сочи находится на должном уровне. Автор также советует знакомиться в городом самостоятельно, а не в составе экскурсий, потому что так выходит гораздо дешевле. Добираться до нужных мест также выгоднее самостоятельно, уверена туристка.

Питаться россиянка советует подальше от пляжа — чем больше отдалиться от моря, тем ниже будет чек за обед. Что касается фруктов, ягод и овощей, дешевле всего приобретать их на местных рынках и ярмарках, а не в центральных магазинах.

В-десятых, не стоит забывать про бесплатные развлечения, например, прогулках по Имеретинской набережной или в Олимпийском парке.

Сувениры также вовсе не обязательно покупать непосредственно в Сочи, где им цены не сложить — это запросто и намного дешевле сделать в онлайн-магазинах.

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