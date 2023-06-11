"ТурДом": турист из России рассказал, как выжил в схватке с акулой

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Программист из Москвы Михаил Зорькин после трагедии в Хургаде, где акула растерзала россиянина, рассказал, что попал однажды в похожую ситуацию в Шарм-эль-Шейхе. Он сумел отбиться от акулы, однако потерял левую голень, пишет "ТурДом".

Фото: ru. wikipedia.org

По словам мужчины, выжить в схватке с напавшим на него хищником, ему удалось благодаря спасателям, так как они подобрали его быстро, иначе он тоже оказался бы съеденным.

Михаил рассказал, что случай, который изменил его жизнь, произошёл в 2008 году, но он помнит всё до мельчайших деталей.

Купаться в море турист отправился в середине дня, вошёл в воду и поплыл вдоль буйков. Внезапно он почувствовал резкий толчок сзади. Мелькнула мысль — акула!

Вначале её не было видно, но затем стало понятно, что она примерно метра полтора, небольшая, заметил собеседник издания.

"Сразу схватила за ногу и стала пытаться затягивать на глубину рывками — прямо как собака. Я изловчился развернуться и заехал ей рукой по морде — она, по-моему, даже не почувствовала, зато я всю руку о её зубы разодрал. Зубы как бритва! В общем, пока она ногу не откусила, не отпускала", — вспомнил программист.

Ему повезло, так как рядом находилась лодка с другими отдыхающими, которые всё видели и подплыли ближе, подняв его к себе на борт. Затем очень быстро подлетел на моторке спасатель и доставил пострадавшего на берег. А медик, оказавшийся среди туристов, перевязала ногу полотенцем, чтобы остановить кровь.

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