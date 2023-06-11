"Турпром": российский турист в Турции восхитился самой удобной "фишкой" общественного транспорта

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В городских автобусах Стамбула есть USB-порты, поэтому пассажиры могут заряжать свои мобильные телефоны во время поездки. Об этой наиболее удачной "фишке", которая его восхитила, рассказал российский турист в Турции.

Фото: planetofhotels.com

Он отметил в своём блоге, что данная функция является незамысловатой, но невероятно полезной, так как Стамбул — это огромный город, а путешествие на общественном транспорте может занять более часа. Поэтому зарядки телефона может не хватить до нужной остановки или кафе, пишет "Турпром".

Ранее турист из России рассказал, как сэкономить в Турции на завтраках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Турция 2023🇹🇷 ШОК от ВСЁ ВКЛЮЧЕНО