Вице-президент РСТ Горин рассказал россиянам, стоит ли возвращать путёвки в Египет

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

После трагического инцидента на египетском курорте многие россияне захотели отказаться от запланированной поездки в Хургаду, но закон не обязывает туроператоров возвращать деньги за путёвки.

Фото: Pravda.Ru

Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он напомнил, что отказаться от услуги с полным возмещением денежных средств можно только при официальном объявлении об угрозе безопасности.

"В этой ситуации, так как никаких предупреждений, угроз безопасности не объявлено, оснований для возврата без штрафных санкций нет, к сожалению", — пояснил эксперт в интервью Телеканалу "360".

Горин заверил, что отельеры в Хургаде предприняли все необходимые меры безопасности, потому россияне могут отправляться на отдых в Египет без переживаний.

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