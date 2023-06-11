После трагического инцидента на египетском курорте многие россияне захотели отказаться от запланированной поездки в Хургаду, но закон не обязывает туроператоров возвращать деньги за путёвки.
Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Он напомнил, что отказаться от услуги с полным возмещением денежных средств можно только при официальном объявлении об угрозе безопасности.
"В этой ситуации, так как никаких предупреждений, угроз безопасности не объявлено, оснований для возврата без штрафных санкций нет, к сожалению", — пояснил эксперт в интервью Телеканалу "360".
Горин заверил, что отельеры в Хургаде предприняли все необходимые меры безопасности, потому россияне могут отправляться на отдых в Египет без переживаний.
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