Немецкая пресса раскрыла шокирующие подробности инцидента с тигровой акулой в Египте, которая 8 июня растерзала в Хургаде гражданина России. Туриста звали Владимир Попов, он пришёл на пляж вместе со своим отцом и девушкой, пишет Bild*.
По словам отца погибшего, которые приводит издание, произошло всё очень быстро, буквально за 20 секунд.
Спасатели рассказали, что подплыли к Владимиру после того, как он стал звать на помощь. Но вытащить его не смогли.
"Когда я подплыл к человеку, вода была полна крови. Потом я увидел, что у него больше нет руки. А потом появилась акула. Я сразу понял, что его уже не спасти. В воде рядом была женщина. Она не двигалась, была в полном шоке. Я смог вытащить её из воды и доставить на берег, затем сразу же поплыл обратно к мужчине", — вспоминает спасатель Мохаммед.
Когда акулу удалось поймать рыбакам, они были сперва уверены, что это сильно беременная самка, так как живот хищника был огромным. Однако когда её разрезали, внутри обнаружили голову и руку человека, заявили рыбаки.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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