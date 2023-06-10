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Bild* опубликовала страшные подробности инцидента с акулой в Египте, которая съела россиянина

1:33
Туризм

Немецкая пресса раскрыла шокирующие подробности инцидента с тигровой акулой в Египте, которая 8 июня растерзала в Хургаде гражданина России. Туриста звали Владимир Попов, он пришёл на пляж вместе со своим отцом и девушкой, пишет Bild*.

Bild* опубликовала страшные подробности инцидента с акулой в Египте, которая съела россиянина
Фото: pixabay.com

По словам отца погибшего, которые приводит издание, произошло всё очень быстро, буквально за 20 секунд.

Спасатели рассказали, что подплыли к Владимиру после того, как он стал звать на помощь. Но вытащить его не смогли.

"Когда я подплыл к человеку, вода была полна крови. Потом я увидел, что у него больше нет руки. А потом появилась акула. Я сразу понял, что его уже не спасти. В воде рядом была женщина. Она не двигалась, была в полном шоке. Я смог вытащить её из воды и доставить на берег, затем сразу же поплыл обратно к мужчине", — вспоминает спасатель Мохаммед.

Когда акулу удалось поймать рыбакам, они были сперва уверены, что это сильно беременная самка, так как живот хищника был огромным. Однако когда её разрезали, внутри обнаружили голову и руку человека, заявили рыбаки.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Акула СЪЕЛА туриста в Египте 🇪🇬 УЖАС на курорте Хургада
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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