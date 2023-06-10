The Sun: туристам назвали два рабочих способа, как в аэропорту получить свой багаж первым

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прекрасное настроение после полёта может огорчить долгое ожидание своего багажа. Британские эксперты дали два совета путешественникам, как получить его без длинной очереди у багажной ленты.

Фото: Fotodom. ru

В службе погрузки рассказали, что в случае регистрации на рейс в последних рядах есть высокая вероятность получить его первыми. По прилёту сначала эти чемоданы попадают на выгрузку, пишет The Sun.

Второй способ — это сообщить при регистрации багажа, что внутри чемодана находится нечто хрупкое, взяв специальную наклейку. Чаще всего в самолёт такая поклажа загружается в последнюю очередь, а следовательно, на ленту попадёт первой.

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