Прекрасное настроение после полёта может огорчить долгое ожидание своего багажа. Британские эксперты дали два совета путешественникам, как получить его без длинной очереди у багажной ленты.
В службе погрузки рассказали, что в случае регистрации на рейс в последних рядах есть высокая вероятность получить его первыми. По прилёту сначала эти чемоданы попадают на выгрузку, пишет The Sun.
Второй способ — это сообщить при регистрации багажа, что внутри чемодана находится нечто хрупкое, взяв специальную наклейку. Чаще всего в самолёт такая поклажа загружается в последнюю очередь, а следовательно, на ленту попадёт первой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.