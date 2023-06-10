"Турпром": в Турции назвали время, когда мест в отелях вообще не останется

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции скоро вообще не останется мест в отелях из-за длинных выходных на Курбан-Байрам. Они расширены приказом президента страны до девяти дней, пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

В отелях Анталии фиксируют ажиотажный спрос со стороны внутренних туристов и ожидают заполнения до 100 процентов. Случится это уже в конце июня — начале июля.

Российские туроператоры посоветовали путешественникам поспешить с бронированием на эти даты, так как все отели в период с 27 июня по 6 июля, скорее всего, будут заполнены.

Ранее турист из России после двух недель жизни в Стамбуле понял, что о дешёвой Турции можно забыть.

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