В Турции скоро вообще не останется мест в отелях из-за длинных выходных на Курбан-Байрам. Они расширены приказом президента страны до девяти дней, пишет "Турпром".
В отелях Анталии фиксируют ажиотажный спрос со стороны внутренних туристов и ожидают заполнения до 100 процентов. Случится это уже в конце июня — начале июля.
Российские туроператоры посоветовали путешественникам поспешить с бронированием на эти даты, так как все отели в период с 27 июня по 6 июля, скорее всего, будут заполнены.
Ранее турист из России после двух недель жизни в Стамбуле понял, что о дешёвой Турции можно забыть.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.