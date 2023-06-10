Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Украина.ру": к берегам Одессы приплыл трёхэтажных дом из Херсона
Россия выбывает из Топ-5 крупнейших автомобильных рынков Европы: Отчет о продажах автомобилей за май 2023 года
Удлиненная Lada Vesta Aura — новое определение комфорта в такси
Military Watch: русские уничтожили на Украине лучший танк Германии Leopard 2A6
Аукцион номеров, возможно, возвращается
15-летняя российская теннисистка выиграла юниорский "Ролан Гаррос"
На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС
Mash: комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге
MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта

Микробиолог Горовцов рассказал гражданам РФ, где на курорте подстерегают самые опасные инфекции

1:02
Туризм

Самые опасные инфекции подстерегают отдыхающих не в море, а в продуктах питания. Об этом заявил микробиолог из Ростова-на-Дону Андрей Горовцов в беседе с 1rnd.

Микробиолог Горовцов рассказал гражданам РФ, где на курорте подстерегают самые опасные инфекции
Фото: Фото Pravda.ru

Тема ротавирусных инфекций вновь стала актуальной с началом курортного сезона. Но большинство из них попадают в организм человека не из-за воды, как принято думать, заметил учёный.

Специалист объяснил, что вирус, прежде всего, передаётся фекально-оральным путём. Подхватить его можно, например, покупая шашлыки, кукурузу и выпечку у разносчиков на пляже, поскольку достаточно сложно проследить за чистотой их рук и самих продуктов.

По словам эксперта, до нескольких миллионов микроорганизмов могут жить в капле морской воды, хотя это является, скорее, исключением из правил.

Собеседник издания добавил, что в пресных водоёмах стоит опасаться шигелл, сальмонелл, и холероподобных вибрионов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ротавирусная инфекция
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза

Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.

Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов
ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
Последние материалы
Россия выбывает из Топ-5 крупнейших автомобильных рынков Европы: Отчет о продажах автомобилей за май 2023 года
Удлиненная Lada Vesta Aura — новое определение комфорта в такси
Military Watch: русские уничтожили на Украине лучший танк Германии Leopard 2A6
Аукцион номеров, возможно, возвращается
15-летняя российская теннисистка выиграла юниорский "Ролан Гаррос"
Почему не работает датчик дождя после замены лобового стекла
На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС
Mash: комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге
MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта
КП: SHAMAN и Сергей Шнуров стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников