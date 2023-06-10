Микробиолог Горовцов рассказал гражданам РФ, где на курорте подстерегают самые опасные инфекции

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самые опасные инфекции подстерегают отдыхающих не в море, а в продуктах питания. Об этом заявил микробиолог из Ростова-на-Дону Андрей Горовцов в беседе с 1rnd.

Фото: Фото Pravda.ru

Тема ротавирусных инфекций вновь стала актуальной с началом курортного сезона. Но большинство из них попадают в организм человека не из-за воды, как принято думать, заметил учёный.

Специалист объяснил, что вирус, прежде всего, передаётся фекально-оральным путём. Подхватить его можно, например, покупая шашлыки, кукурузу и выпечку у разносчиков на пляже, поскольку достаточно сложно проследить за чистотой их рук и самих продуктов.

По словам эксперта, до нескольких миллионов микроорганизмов могут жить в капле морской воды, хотя это является, скорее, исключением из правил.

Собеседник издания добавил, что в пресных водоёмах стоит опасаться шигелл, сальмонелл, и холероподобных вибрионов.

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Ротавирусная инфекция