Турист из России после двух недель в Стамбуле понял, что о дешёвой Турции можно забыть

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В связи с сильной инфляцией ситуация в Турции, которая ранее считалась одним из самых бюджетных направлений для отдыха, сильно изменилась. Теперь о дешёвой Турции можно забыть. К такому выводу пришёл российский турист, который пожил две недели в Стамбуле, пишет "Турпром".

Фото: https://on-woman.com/stambul-dostoprimechatelnosti/

В своём блоге турист рассказал, что приехал в Турцию в мае 2023. Билеты туда и обратно ему удалось купить по выгодной цене, а отелей, которые располагались в разных частях города, он сменил целых пять. Заранее он их не бронировал, а находил уже на месте, торгуясь на стойке регистрации за скидку в 25-30 процентов. Стоило проживание в них от 4 500 до 18 000 лир.

По словам туриста, на питание у него ушло чуть более 14 000 рублей. Главным условием экономии здесь он назвал внимательность, отметив, что нужно всегда смотреть цены в меню, когда хочется что-то попробовать.

В итоге россиянин потратил за две недели более 35 000 рублей. Вся поездка с перелётом обошлась в более чем 46 000 рублей. Эту сумму блогер посоветовал умножать на два тем, кто будет выбирать первое попавшееся кафе или отель.

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