"Известия": нападения акул на туристов в Египте будут повторяться

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нападения хищников на египетских курортах объясняются несколькими причинами, а значит акулы продолжат атаковать туристов и в будущем.

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Россиянам бесполезно сдавать купленные путёвки в надежде переждать опасное время и выбраться на отдых позднее, уверены эксперты. От нападений акул в Египте существует единственное спасение — все пляжи придётся защищать специальными сетями.

Всё дело в том, что из-за глобального потепления сокращается кормовая база для хищников на глубине, потому они вынуждены охотиться вблизи берега, пояснили специалисты изданию "Известия".

К тому же, часто организаторы дайвинг-туров подкармливают рыбу вблизи отелей, чтобы завлечь отдыхающих, а это также привлекает акул.

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