Российский турист прогулялся по Варшаве и был удивлён горами мусора

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник из России заявил, что был шокирован после того, как прогулялся по улицам столицы Польши — Варшавы. Он считал грязными российские улицы, однако они оказались "ещё цветочками" по сравнению с некоторыми странами Европы, пишет "Турпром".

Фото: https://traveltimes.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5/

Блогеру Варшава казалась всегда довольно красивым городом, однако за время пребывания там особой любви к польской культуре у него не возникло. По словам россиянина, вся архитектурная красота погрязла в "нереальном количестве мусора на улицах", большая часть которого — пустые бутылки от пива.

Но это не единственное пятно на красоте, здесь всё завешано рекламой, стены исписаны граффити, очень много пьяниц и хулиганов даже на центральных улицах, добавил турист.

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Штраф за неправильную сортировку мусора? | Варшава | Жизнь в Польше