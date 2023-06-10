Путешественник из России заявил, что был шокирован после того, как прогулялся по улицам столицы Польши — Варшавы. Он считал грязными российские улицы, однако они оказались "ещё цветочками" по сравнению с некоторыми странами Европы, пишет "Турпром".
Блогеру Варшава казалась всегда довольно красивым городом, однако за время пребывания там особой любви к польской культуре у него не возникло. По словам россиянина, вся архитектурная красота погрязла в "нереальном количестве мусора на улицах", большая часть которого — пустые бутылки от пива.
Но это не единственное пятно на красоте, здесь всё завешано рекламой, стены исписаны граффити, очень много пьяниц и хулиганов даже на центральных улицах, добавил турист.
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