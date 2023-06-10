"Турпром": турист из России рассказал, как сэкономить в Турции на завтраках

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вместо завтрака в отеле в Турции лучше брать донер на улице. К такому выводу пришёл один российских турист, который позавтракал в трёх отелях Стамбула, пишет "Турпром".

Фото: calcionow.it

Путешественник в своём блоге рассказал, что в отелях ему на завтрак предложили соевую колбасу, сыр, оливки и вареные яйца, огурцы и помидоры. Набор продуктов далеко не самый разнообразный и вкусный.

Турист считает, что номер в отеле лучше брать без завтрака, а на сэкономленные деньги купить сэндвич с рыбой. По мнению блогера, такой завтрак вкуснее, полезнее и питательнее.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Турции для туристов откроют два экстремальных гастрономических аттракциона.

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