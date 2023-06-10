На курорте в Египте 8 июня акула напала на россиянина и съела его. Однако этот случай единичный и вряд ли как-то повлияет на туристов. От чего чаще всего умирают люди на отдыхе, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с порталом "Е1.ru".
Он отметил, что только в этом году уже больше десяти смертей среди уральских туристов. Пожилые люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, также есть жертвы пищевых отравлений или солнечных ударов. С этими случаями разбираются страховые, заявил эксперт.
Ранее океанолог Сергей Мухаметов объяснил, что от комара шансов умереть в России в разы больше, чем от нападения акулы.
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Роспотребнадзор постоянно контролирует вопрос инфицирования холерой, берутся пробы воды, проводятся анализы и ситуация в стране стабильна.