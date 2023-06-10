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"Е1": эксперт Мальцев рассказал, из-за чего граждане РФ чаще всего умирают на отдыхе

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Туризм

На курорте в Египте 8 июня акула напала на россиянина и съела его. Однако этот случай единичный и вряд ли как-то повлияет на туристов. От чего чаще всего умирают люди на отдыхе, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с порталом "Е1.ru".

"Е1": эксперт Мальцев рассказал, из-за чего граждане РФ чаще всего умирают на отдыхе
Фото: ya.ru

Он отметил, что только в этом году уже больше  десяти смертей среди уральских туристов. Пожилые люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, также есть жертвы пищевых отравлений или солнечных ударов. С этими случаями разбираются страховые, заявил эксперт.

Ранее океанолог Сергей Мухаметов объяснил, что от комара шансов умереть в России в разы больше, чем от нападения акулы.

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Акула СЪЕЛА туриста в Египте
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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