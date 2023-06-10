Акула нападает на человека под водой и снизу или сбоку, а приближающийся к жертве "страшный плавник" хищника из фильмов ужасов — это миф. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры океанологии МГУ Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости.
Учёный также заметил, что в российских водах практически невозможно стать жертвой нападения акулы, а вот, комары, например, несут гораздо большую опасность.
"Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год", — заявил специалист.
Напомним, 8 июня в Египте акула напала на 23-летнего российского гражданина в районе Dream Beach, он погиб.
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