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Океанолог Мухаметов: шансов умереть от комара в РФ в разы больше, чем от нападения акулы

0:48
Туризм

Акула нападает на человека под водой и снизу или сбоку, а приближающийся к жертве "страшный плавник" хищника из фильмов ужасов — это миф. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры океанологии МГУ Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости.

Океанолог Мухаметов: шансов умереть от комара в РФ в разы больше, чем от нападения акулы
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Учёный также заметил, что в российских водах практически невозможно стать жертвой нападения акулы, а вот, комары, например, несут гораздо большую опасность.

"Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год", — заявил специалист.

Напомним, 8 июня в Египте акула напала на 23-летнего российского гражданина в районе Dream Beach, он погиб.

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Акула СЪЕЛА туриста в Египте
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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