Представители крупного туроператора Tez Tour заявили, что в ряде египетских отелей используются сетки от акул. Однако специалисты призвали не игнорировать правила безопасности.
"Сетки расположены в зоне максимального отплытия в районе буйков и невидимы человеческому глазу", — подчеркнули в компании, передаёт РИА Новости.
В Tez Tour перечислили следующие гостиницы, в которых на пляжах есть сетка от хищников:
Вместе с этим представители туроператора назвали спрос на отдых в Египте стабильным. Граждане продолжают покупать путёвки в прежнем режиме, добавили собеседники журналистов.
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