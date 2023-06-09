Крупный туроператор Tez Tour назвал отели Египта, в которых есть сетки от акул

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители крупного туроператора Tez Tour заявили, что в ряде египетских отелей используются сетки от акул. Однако специалисты призвали не игнорировать правила безопасности.

Фото: REX/ Shutterstock

"Сетки расположены в зоне максимального отплытия в районе буйков и невидимы человеческому глазу", — подчеркнули в компании, передаёт РИА Новости.

В Tez Tour перечислили следующие гостиницы, в которых на пляжах есть сетка от хищников:

Albatros,

Alf Leila Wa Leila by Neverland,

Water Valley by Neverland,

Dana Beach Resort,

Rixos Premium Magawish.

Вместе с этим представители туроператора назвали спрос на отдых в Египте стабильным. Граждане продолжают покупать путёвки в прежнем режиме, добавили собеседники журналистов.

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