Турпром: объявлены новые правила, ждущие российских туристов на Бали

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти острова Бали объявили о новом наборе правил и запретов для туристов, затронувших все сферы отдыха. Речь идёт как о запрете на восхождение на вулканы, так и о новых правилах по аренде мотоциклов и размещению, пишет "Турпром".

Фото: vk.com

Предполагается, что для местных последней каплей стал инцидент, который произошёл на прошлой неделе. Молодая обнажённая россиянка, проявив полное неуважение к балийской культуре, поднялась по лестнице храма во время традиционного танца и пыталась выломать дверь. Позже видео появилось в соцсетях.

Теперь власти решили заставить иностранцев уважать культуру островитян. Посетители храмов должны будут надевать приличную одежду, чтобы не осквернять священное место своим внешним видом.

Также больше нельзя подниматься на все 22 горы и вулканы на Бали. Скутеры или мотоциклы придётся арендовать только у лицензированного оператора, а жильё снимать, только если есть разрешение на это.

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