С приходом туристического сезона в Турции в городе Анталья около пяти тысяч посетителей столкнулись с мошенничеством, связанным с онлайн-арендой автомобилей. Туристов перенаправляли на фальшивые веб-сайты прокатных компаний, где им предлагалось внести предоплату, которая фактически попадала на счета киберпреступников.
Согласно информации турецкого издания Son Dakika, большинство пострадавших от мошенничества, включая российских туристов, являются постоянными гостями и проводят в Турции продолжительное время. Им было предложено выгодное предложение аренды роскошных автомобилей по низкой цене. Председатель Профессионального комитета 46-й группы Торгово-промышленной палаты Антальи Аднан Мазичи заявил, что количество случаев мошенничества составило около пяти тысяч.
"Всё имеет определённую цену. Если что-то стоит слишком дёшево, вам стоит усомниться. Туристы могут посмотреть отзывы о компании", — приводит его слова "Турпром".
Эксперты советуют основное внимание уделить адресу веб-сайта. Фишинговые сервисы используют сложные фразы или необычные домены, например, "xyz" или "abc", вместо ".com" или ".com.tr".
"Когда клиент звонит, чтобы забрать автомобиль в день аренды, его блокируют. Нет ни машины, ни собеседника. Большинство туристов и переселенцев попадают в эту ловушку. Они должны отдавать предпочтение только известным компаниям, а не бежать к тем, кто предложил дешевле", — предупредил бизнесмен Кафер Юдже, который сдаёт автомобили в Антальи.
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