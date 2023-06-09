Турпром: в 2023 году в Антальи обманули 5 тыс. туристов, в том числе граждан РФ

С приходом туристического сезона в Турции в городе Анталья около пяти тысяч посетителей столкнулись с мошенничеством, связанным с онлайн-арендой автомобилей. Туристов перенаправляли на фальшивые веб-сайты прокатных компаний, где им предлагалось внести предоплату, которая фактически попадала на счета киберпреступников.

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Согласно информации турецкого издания Son Dakika, большинство пострадавших от мошенничества, включая российских туристов, являются постоянными гостями и проводят в Турции продолжительное время. Им было предложено выгодное предложение аренды роскошных автомобилей по низкой цене. Председатель Профессионального комитета 46-й группы Торгово-промышленной палаты Антальи Аднан Мазичи заявил, что количество случаев мошенничества составило около пяти тысяч.

"Всё имеет определённую цену. Если что-то стоит слишком дёшево, вам стоит усомниться. Туристы могут посмотреть отзывы о компании", — приводит его слова "Турпром".

Эксперты советуют основное внимание уделить адресу веб-сайта. Фишинговые сервисы используют сложные фразы или необычные домены, например, "xyz" или "abc", вместо ".com" или ".com.tr".

"Когда клиент звонит, чтобы забрать автомобиль в день аренды, его блокируют. Нет ни машины, ни собеседника. Большинство туристов и переселенцев попадают в эту ловушку. Они должны отдавать предпочтение только известным компаниям, а не бежать к тем, кто предложил дешевле", — предупредил бизнесмен Кафер Юдже, который сдаёт автомобили в Антальи.

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