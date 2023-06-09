Граждане РФ составили топ-10 российских городов для летнего отдыха

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители РФ перечислили российские города, в которых хотели бы побывать этим летом.

Фото: tripterator.ru

Согласно результатам опроса сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. В топ-10 также оказались Москва, Севастополь, Кисловодск, Зеленоградск, Казань, Дербент и Нижний Новгород.

По словам гендиректора сервиса "Суточно.ру" Юрия Кузнецова, самым бюджетным размещением из тройки лидеров может похвастаться Калининград.

"Посуточный съём квартиры в черте города обойдётся туристам примерно в 3,5 тысячи рублей", — цитирует Кузнецова ТАСС.

Стоимость посуточной аренды квартиры в городах Калининградской области у побережья Балтийского моря варьируется от пяти до восьми тысяч рублей.

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Калининград