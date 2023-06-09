Туристка из Казани попыталась обманом получить двойную компенсацию за тур, который не состоялся из-за СВО. Об этом стало известно изданию Tourdom.
Поездка клиентки в ОАЭ сорвалась в марте прошлого года. Россиянка потребовала турагента вернуть 124 тысячи рублей, однако из-за задержки перечисления средств туроператором решить вопрос быстро не получилось.
Спустя четыре месяца, когда индивидуальный предприниматель получил деньги и готов был их отдать, туристка неожиданно сбавила обороты. И в итоге довела дело до логического завершения только в октябре.
Как оказалось, неслучайно: весной, никому ничего не сказав, она подала иск, и к осени суд принял решение взыскать с турагентства 390 тысяч рублей. К стоимости тура приплюсовали неустойку, штраф и моральный вред.
Однако владелец турагентства узнал об этом лишь спустя полгода, когда его счета арестовали. В дело вступили юристы — они отменили заочное решение и добились нового рассмотрения, по итогам которого справедливость была восстановлена.
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