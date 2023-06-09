Туроператоры отказываются возвращать деньги за путёвки в Хургаду после нападения акулы

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, купившее путёвки на египетский курорт в Хургаде, рассказали об отказе туроператоров возвращать деньги после трагического нападения акулы на гражданина РФ.

Фото: ya.ru

Представители агентств заявляют, что при аннулирование тура, по правилам турискических компаний, придётся заплатить существенный штраф.

"Жуть как страшно туда лететь теперь. Вернуть путёвку не можем, при отказе от тура будет полная потеря средств, это не страховой случай", — пояснила одна из читательниц изданию e1.ru.

Многие туристы отмечают, что не планируют отказываться от путешествия в Хургаду, но плавать собираются исключительно в бассейне.

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