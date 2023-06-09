Несмотря на продолжение неадекватного роста цен на летний отдых в 2023 году, отдельные морские курорты предложили возможность отдохнуть в июне вдвоём всего за 20 тыс рублей.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что предложение касается не привычных египетских или турецких курортов. Дешевле всего на 10 дней можно улететь в Грецию, Абхазию или на Сейшелы.
Сейшелы находятся в южном полушарии, пояснили эксперты изданию "МК", потому сейчас там наступила зима: 28-29 градусов тепла, низкая влажность и небольшой ветер. В Греции пока холодное море на материке, поэтому стоимость отдыха невысока.
Но дешевле всего можно отдохнуть в абхазской Пицунде, где размещение в гостинице на 10 дней обойдётся в 21 тыс рублей на двоих.
Ранее экономист рассказал, что отдых в Турции вскоре подорожает для россиян ещё сильнее.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.