"МК": туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на продолжение неадекватного роста цен на летний отдых в 2023 году, отдельные морские курорты предложили возможность отдохнуть в июне вдвоём всего за 20 тыс рублей.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что предложение касается не привычных египетских или турецких курортов. Дешевле всего на 10 дней можно улететь в Грецию, Абхазию или на Сейшелы.

Сейшелы находятся в южном полушарии, пояснили эксперты изданию "МК", потому сейчас там наступила зима: 28-29 градусов тепла, низкая влажность и небольшой ветер. В Греции пока холодное море на материке, поэтому стоимость отдыха невысока.

Но дешевле всего можно отдохнуть в абхазской Пицунде, где размещение в гостинице на 10 дней обойдётся в 21 тыс рублей на двоих.

Ранее экономист рассказал, что отдых в Турции вскоре подорожает для россиян ещё сильнее.

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