Экономист Эрчин пояснил, почему отдых в Турции скоро подорожает для россиян

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Общий рост цен и падение курса турецкой лиры сделает отдых в Турции дороже для путешественников из России, рассказал экономист Реджеп Эрчин.

Фото: puttur.ru

Он пояснил, что турецкая дешевеет уже вторую неделю: её курс к доллару упал почти на 17%.

"Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и рост цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", — предупредил специалист в интервью агентству РИА Новости.

Эрчин добавил, что западные туристы с евро, долларами или фунтами стерлингов наоборот стали считать Турцию "дешёвым курортным посёлком".

Ранее российские туристы пожаловались, что отдых на турецких курортах уже подорожал для граждан РФ втрое.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.