DP.ru: россияне ищут новые направления для путешествий вместо Турции и Египта

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за резкого скачка цен российские туристы вынуждены искать альтернативу курортам Турции и Египта, сообщили аналитики. По их словам, сейчас у граждан России набирают популярность три направления для путешествий.

Фото: pixabay.com

Так, согласно информации, всё больше туристов обращают внимание на:

Мальдивы,

Южную Корею,

Кубу.

"Среди любимых направлений для отдыха остаются Тунис, Марокко и Куба. В то же время многие отдыхающие отдают предпочтение Мальдивам и Южной Корее, которые также могут войти в список самых популярных стран среди россиян", — передаёт DP.ru.

Турция и Египет по-прежнему не вышли из списков фаворитов российских путешественников, но повышение стоимости отдыха и ограничения заставляют россиян рассмотреть и другие варианты.

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