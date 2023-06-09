Из-за резкого скачка цен российские туристы вынуждены искать альтернативу курортам Турции и Египта, сообщили аналитики. По их словам, сейчас у граждан России набирают популярность три направления для путешествий.
Так, согласно информации, всё больше туристов обращают внимание на:
"Среди любимых направлений для отдыха остаются Тунис, Марокко и Куба. В то же время многие отдыхающие отдают предпочтение Мальдивам и Южной Корее, которые также могут войти в список самых популярных стран среди россиян", — передаёт DP.ru.
Турция и Египет по-прежнему не вышли из списков фаворитов российских путешественников, но повышение стоимости отдыха и ограничения заставляют россиян рассмотреть и другие варианты.
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