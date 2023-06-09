Туристка из России в Турции рассказала о реальной ситуации с приставанием местных мачо

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка из России, не раз отдыхавшая в Турции, рассказала в своём блоге, как реально обстоят дела в стране с приставаниями местных мужчин. Она отметила, что случаи домогательств в современной Турции по-прежнему не так уж редки для посещающих её путешественниц европейской внешности.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Русских женщин турки рассматривают как "легкодоступных Наташ" и всё так же пристают к ним, утверждает блогер. По её словам, с назойливым вниманием со стороны местных ухажёров сталкивались многие отдыхавшие в Турции россиянки.

Но количество пристающих местных не так велико, причём в основном это альфонсы. И предпочтение они отдают в большей степени не россиянкам, а одиноким европейкам, так как считают последних более щедрыми и готовыми потратить больше денег на подарки.

Туристка добавила, что обычным турецким мужчинам вообще нет никакого дела до россиянок, как и до имени "Наташа". То, что оно является для них синонимом легкодоступной женщины — миф, пишет "Турпром".

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Наташи и турки