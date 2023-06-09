Страховщики из ВСК назвали Турцию самой опасной курортной страной для россиян

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты страховой компании ВСК на основе анализа данных по страховым случаям назвали самый опасный для здоровья граждан России зарубежный курорт.

Фото: Pixabay.com

Согласно их выводам, более 40% обращений за страховым возмещением приходится на россиян, выбравших Турцию местом для отдыха.

Ранее по этому показателю лидировали российские курорты, но они впервые заняли второе место.

Замкнула тройку опасных мест для отдыха Абхазия.

Что касается заболеваний, с которыми отдыхающим приходится обращаться к турецким медикам, чаще всего это гастрит и различные простудные инфекции.

Также стало известно, что отели в Турции повысили стоимость проживания только для россиян, для жителей европейских стран она осталась прежней.

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