Журналистка из Польши возмущена, что в Турции все разговаривают на русском языке

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Польская журналистка Каролина Вальчовская вернулась из Турции и опубликовала "шокирующий" материал о "доминирующем поведении" россиян на турецких курортах. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Fotodom. ru

Путешественница была удивлена, что русский язык повсюду. Даже местные жители говорят по-русски. Персонал в отелях приветствует гостей словами "здравствуйте" и "доброе утро", возмутилась Вальчовская.

Однако наибольшее впечатление у журналистки вызвала поездка в мечеть Сабанджи-Маркез. Местный гид встретил группу туристов и предложил рассказать о молитвах. Экскурсовод на английском языке обратился к украинке, которая сопровождала группу, и сказал: "Я буду говорить по-русски, а ты сможешь переводить?".

"Наступила тишина, которая, казалось, длилась вечность. Польские туристы, многие из которых прекрасно говорят по-русски, ждали. Её руки начали дрожать, на глазах навернулись слёзы. "А мы не можем говорить по-английски?" — вмешалась я без приглашения. Он настоял и начал говорить по-русски", — рассказала Вальчовская.

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