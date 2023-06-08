Польская журналистка Каролина Вальчовская вернулась из Турции и опубликовала "шокирующий" материал о "доминирующем поведении" россиян на турецких курортах. Об этом сообщает EADaily.
Путешественница была удивлена, что русский язык повсюду. Даже местные жители говорят по-русски. Персонал в отелях приветствует гостей словами "здравствуйте" и "доброе утро", возмутилась Вальчовская.
Однако наибольшее впечатление у журналистки вызвала поездка в мечеть Сабанджи-Маркез. Местный гид встретил группу туристов и предложил рассказать о молитвах. Экскурсовод на английском языке обратился к украинке, которая сопровождала группу, и сказал: "Я буду говорить по-русски, а ты сможешь переводить?".
"Наступила тишина, которая, казалось, длилась вечность. Польские туристы, многие из которых прекрасно говорят по-русски, ждали. Её руки начали дрожать, на глазах навернулись слёзы. "А мы не можем говорить по-английски?" — вмешалась я без приглашения. Он настоял и начал говорить по-русски", — рассказала Вальчовская.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-диетолог Ирина Мансурова указала на важность употребления яиц, круп, овощей и других продуктов.