EADaily: в Абхазии в 20 раз увеличили размер штрафа за купальники

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Абхазии туристам за появление на улицах, в скверах и парках с голым торсом или в купальном костюме с 1 августа придётся заплатить крупный штраф в 6 тысяч рублей. Такое постановление приняли депутаты парламента республики, пишет EADaily.

Фото: trendo.bg

Отмечается, что размер штрафа вырос в 20 раз, ранее он составлял 300 рублей.

Депутаты пояснили, что появление отдыхающих в купальниках или шортах в общественных местах вызывает возмущение. Запрет касается также и местных жителей.

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