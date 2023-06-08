В Абхазии туристам за появление на улицах, в скверах и парках с голым торсом или в купальном костюме с 1 августа придётся заплатить крупный штраф в 6 тысяч рублей. Такое постановление приняли депутаты парламента республики, пишет EADaily.
Отмечается, что размер штрафа вырос в 20 раз, ранее он составлял 300 рублей.
Депутаты пояснили, что появление отдыхающих в купальниках или шортах в общественных местах вызывает возмущение. Запрет касается также и местных жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.