Россиянка рассказала, как в отелях Египта расселяют русских и украинских туристов

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Египте всё же случаются стычки между российскими и украинскими туристами в отелях, хотя и не так часто, как было в прошлом году. К тому же туриндустрия данный фактор уже учла. Об этом рассказала россиянка, опираясь на опыт супруга, который работает в принимающей путешественников компании, пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

Она отметила, что весна и лето прошлого года были самыми сложными в плане конфликтов. Тогда от гостей отелей поступали жалобы в полицию постоянно.

Сейчас, по словам мужа блогера, от практики разделения по отелям отказались. И все живут вместе. Стычек никаких не происходит, кроме локальных, которые тут же на месте "гасят".

Но в один автобус на длинных экскурсиях русских и украинцев, как правило, стараются не сажать, добавила женщина.

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