РГС: у туристов из РФ в 2023 году в лидеры вышла Италия, а не Турция

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты "Росгосстраха" (РГС) зафиксировали необычный тренд. Неожиданная страна вышла в лидеры по количеству приобретённых полисов на зарубежные индивидуальные туры российскими туристами, и это не Турция. На первом месте оказалось одно из европейских направлений, пишет "Турпром".

Фото: Вадим Савицкий

Согласно информации экспертов компании, путешественники из РФ уже оформили более пяти тысяч страховых полисов для зарубежных поездок. Из них больше пятой части пришлось на Италию, что сделало её самым популярным направлением для индивидуальных поездок в этом году. Интересно, что на втором месте оказалась Россия.

Также стоит отметить, что в первой пятёрке присутствуют только европейские страны. На третьём месте расположилась Испания, за ней следуют Франция и Болгария.

Среди оставшихся пяти стран в первой десятке можно наблюдать также интересную картину. Турция входит в этот список, но находится только на девятой позиции. Её окружают государства, полностью закрытые для российских туристов, такие как Финляндия и Эстония. Последняя замыкает десятку. В списке также присутствуют Китай и Австрия.

Эксперты добавили список популярных стран, куда наши туристы оформляют крайне мало страховок. Среди них Мексика, Камбоджа, Маврикий, Иордания, Сейшелы и Новая Зеландия.

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