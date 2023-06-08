В Турции планируют открыть два новых гастрономических аттракциона для экстремалов. Желающие пощекотать нервы смогут пообедать на высоте 55 метров над землёй в помещении с прозрачными стенами, пишет "Турпром".
Отмечается, что концепция аттракциона создана бельгийским предпринимателем и используется на данный момент в 67 странах.
По словам владельца компании Dorak Turizm в Турции, туристы в Стамбуле и Каппадокии будут есть в стеклянном куполе, поднятом на высоту с помощью крана, и наслаждаться видом на город. Ожидается, что это будет самый востребованный аттракцион после воздушных шаров.
Цена такого "небесного" ужина составит 200 долларов, вместе с едой, заявили организаторы, добавив, что это недорого.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.