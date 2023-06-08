Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Менжерицкий: подрывом Каховской ГЭС Украина сама выстрелила себе в ногу
Граждане РФ не получат безусловного базового дохода
Металл превращает в золото: рассказываем о луннике
NetEase: Россия поставила Запал в тупик трюком с удобрениями
The Sun: длящиеся более трёх недель изменения в голосе могут быть признаком смертельного рака
Аккаунт "Интер Майами" набрал миллион подписчиков за 12 минут после подписания Месси
Финансовый аналитик Беляев рассказал, как рецессия в Еврозоне повлияет на российскую экономику
ЦСКА до сих пор не выплатил часть суммы за Эджуке
"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для самолетов иностранного производства

В Турции для туристов откроют два экстремальных гастрономических аттракциона

0:50
Туризм

В Турции планируют открыть два новых гастрономических аттракциона для экстремалов. Желающие пощекотать нервы смогут пообедать на высоте 55 метров над землёй в помещении с прозрачными стенами, пишет "Турпром".

В Турции для туристов откроют два экстремальных гастрономических аттракциона
Фото: pixabay.com

Отмечается, что концепция аттракциона создана бельгийским предпринимателем и используется на данный момент в 67 странах.

По словам владельца компании Dorak Turizm в Турции, туристы в Стамбуле и Каппадокии будут есть в стеклянном куполе, поднятом на высоту с помощью крана, и наслаждаться видом на город. Ожидается, что это будет самый востребованный аттракцион после воздушных шаров.

Цена такого "небесного" ужина составит 200 долларов, вместе с едой, заявили организаторы, добавив, что это недорого.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему в Турции лучше, чем в Европе: реальная жизнь наших в Анталии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Финские пограничники встретили россиян с агрессией
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Последние материалы
Врач Скорук рассказала, как можно избавиться от тахикардии
В Турции для туристов откроют два экстремальных гастрономических аттракциона
The Sun: длящиеся более трёх недель изменения в голосе могут быть признаком смертельного рака
Аккаунт "Интер Майами" набрал миллион подписчиков за 12 минут после подписания Месси
Финансовый аналитик Беляев рассказал, как рецессия в Еврозоне повлияет на российскую экономику
ЦСКА до сих пор не выплатил часть суммы за Эджуке
"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для самолетов иностранного производства
Стал известен номер, под которым Месси будет играть в "Интер Майами"
Новое моторное масло может убить двигатель: почему?
"Спартак" окажет юридическую помощь Михаилу Игнатову
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников