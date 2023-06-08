В Турции для туристов откроют два экстремальных гастрономических аттракциона

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции планируют открыть два новых гастрономических аттракциона для экстремалов. Желающие пощекотать нервы смогут пообедать на высоте 55 метров над землёй в помещении с прозрачными стенами, пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

Отмечается, что концепция аттракциона создана бельгийским предпринимателем и используется на данный момент в 67 странах.

По словам владельца компании Dorak Turizm в Турции, туристы в Стамбуле и Каппадокии будут есть в стеклянном куполе, поднятом на высоту с помощью крана, и наслаждаться видом на город. Ожидается, что это будет самый востребованный аттракцион после воздушных шаров.

Цена такого "небесного" ужина составит 200 долларов, вместе с едой, заявили организаторы, добавив, что это недорого.

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