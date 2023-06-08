Об отдыхе в ОАЭ мечтают многие. Какие плюсы и минусы могут ждать туристов, рассказала читательница "Тонкостей туризма", которая отправилась в отель Дубая в мае 2023 года.
В целом ей всё понравилось, но отталкивает дороговизна, обман на акциях в торговых центрах и отношение к русским.
"Отношение к нам хуже, чем к остальным туристам, это видно. Нет, тут вас не притесняют и не оскорбляют, персонал относится нейтрально, но подходить лишний раз не станут. К туристам из других стран отношение более дружелюбное", — сообщила туристка.
Отдыхала девушка в отеле JA Beach за 175 тысяч рублей за двоих по системе "всё включено". Персонала, говорящего на русском языке, в нём нет, буклеты по экскурсиям тоже все на местном языке и английском. По приезду необходимо оплатить налог и депозит в 200 долларов США. Налог для граждан РФ необходимо внести наличными в местной валюте (дирхамы). Расположение отеля не очень удачное, так как до центра приходилось добираться долго, такси стоит дорого.
Что касается шоппинга, то всё "очень дорого". В Турции совершать покупки намного комфортнее, констатирует туристка.
"Распродажи — это чистый обман. Торговые центры перегружены развлечениями: через час уже кругом голова", — заключила она.
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