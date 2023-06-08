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Цены на "люксовые" острова схлестнулись за россиян, выявлен победитель турнаправления

2:00
Туризм

За российских туристов сошлись в битве люксовые острова. Ценники на туры на Мальдивы теперь дороже, чем на Сейшелы.

Цены на "люксовые" острова схлестнулись за россиян, выявлен победитель турнаправления
Фото: pixabay.com

Об этом пишет АТОР, ссылаясь на экспертов. Причем разница стоимости прямой перевозки в Маэ и Мале почти на треть больше, чем на Сейшельские острова.

По информации Нацбюро статистики Сейшельских островов, до конца мая этого года на Сейшелах побывали почти 16,5 тысяч россиян, что на 16 процентов превысило показатель за прошлый год. По общему числу туристов в текущем году рынок РФ - третий с долей 10 процентов прироста. Спросу способствуют прямые регулярные рейсы: "Аэрофлот" летает на Сейшелы дважды в неделю. Билеты с багажом — от 37 тысяч рублей в одну сторону. На Мальдивы на рейсах "Аэрофлота" билет обойдётся не меньше 90 тысяч рублей в обе стороны.

Гостиницы в соревновании не участвуют: снижения цен на сейшельских курортах нет, поскольку июль и август — месяцы, когда Сейшельские острова пользуются повышенным спросом европейцев.

Как добавили операторы, отличаются острова и по классу отдыха: на Сейшельских островах отдых более активный, на Мальдивах — релакс и умиротворение.

Также, если на Мальдивских островах ежегодно открываются новые гостиницы, то на Сейшелах база развивается гораздо медленнее и их количество ограничено.

В целом, в июне пакетные туры на Мальдивы стоят до 10 процентов дороже, чем на Сейшелы. Главным образом, эта разница связана с тарифами на перевозку. В цифрах, сейшельские 4 звезды стартуют от 220 тысяч рублей за "7 дней с завтраком"; 5 звёзд — от 370 тысяч рублей — причем также с завтраками.

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Сейшельские острова, Сейшелы. Орёл и Решка. Чудеса света
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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