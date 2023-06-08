МК: в Крыму рассказали о туристическом коллапсе после разрушения Каховской ГЭС

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Крыма жалуются на провальный курортный сезон. По их словам, отдыхающих нет на пляжах, в кафе, а гостиницы стоят пустые. Об этом пишет "МК".

Фото: Фото Pravda.ru

Издание отмечает, что на водоснабжении полуострова может отрицательно сказаться разрушение Каховской ГЭС, но беспокоят местных не столько перебои с водой, сколько отсутствие туристов.

Крымчане рассказали журналисту издания, что не думают о проблемах с водой и не делают запасов. Локальные перебои есть в Керчи, хотя к ним там давно привыкли. Но эта ситуация явно может отпугнуть туристов.

Местный житель рассказал, что никто ещё не доехал в Керчь, хотя и начался курортный сезон.

"Люди жалуются, что у нас цены выше, чем по всему Крыму, а сам город явно не сказочный, неухоженный, вечный бардак и ремонты", — добавил он.

Фотографиями полупустых пляжей поделился в соцсетях житель Ялты Геннадий. Он вспомнил, что раньше в это же время всё было забито, а свободного лежака нельзя было найти. Но очереди остались в прошлом.

По мнению Дмитрия из Симферополя, в Крыму нет туристов, так как здесь особо нечего делать. И все, кто хотел побывать на полуострове, уже побывали, а второй раз ехать нет смысла.

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