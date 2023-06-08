Турист из РФ рассказал о настойчивых массажистках во время отдыха в тайской Паттайе

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель России решил отправиться в Таиланд после восторженных советов друзей и выбрал курортный город Паттайя. Однако туристу не понравился отдых в тайской провинции. Экскурсии оказались скучными, море — мутным, а поездки на ферму крокодилов и в зоопарк вызывали только жалость к животным.

Фото: pixabay.com

Самое большое впечатление на читателя портала "Тонкости туризма" произвёл массаж в местном салоне. В зале были установлены семь массажных столов, которые отделялись между собой ширмами, зона отдыха с чаем и шезлонгами.

"Никаких девушек в мини-юбках на входе, всё прилично и очень буднично. Массажистка моя, женщина лет 60, как мне показалось, массаж сделала отменно", — рассказал турист.

После окончания сеанса он начал собираться в отель, на что массажистка спросила: "Хэппи энд?". Молодой человек подумал, что его просят оценить качество работы, и ответил: "Ес, ес, хэппи энд". Затем женщина жестами показала "сказку со счастливым концом", отметил турист.

"Я понял, что происходит и вежливо отказался, оплатил услуги и удалился в номер. Оказывается, тут салоны со специфическим массажем почти все, но для них это чисто механический процесс. Чисто массаж, ничего личного", — заключил он.

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