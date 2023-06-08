TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане и пригрозил поставить в базу соответствующую отметку. Об этом сообщает TourDom.

Фото: cityfan.ru

В 2022 году Финляндия ввела ограничения на въезд в страну через Шенгенскую зону для граждан из РФ. Однако возможность транзита в другие государства сохранилась. Россияне нашли лазейку для поездок в Европу: сначала они отправляются в третью страну, а затем — в шенгенские государства.

Семейная пара из России въехала в Финляндию, заверив, что направляется в Стамбул. Туристов пропустили, но в Турции они купили билеты в пространство Шенгена. На пути домой россияне снова проезжали через Финляндию. Пограничники их встретили с агрессией. Те заявили, что поставят гражданам РФ в базу отметку "лжецы".

"На повышенных тонах стали спрашивать, почему мы не сказали, что после Стамбула полетим в Шенген. Мы с мужем объясняли, что на момент въезда точно не знали маршрут, и у нас не было билетов. Не убедили. Сказали, поставят отметку в базе, что мы — лжецы", — сообщила туристка.

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