На развитие туризма в России будет выделено 50 млрд рублей

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что из федерального бюджета в 2023 году будет выделено 50 млрд рублей на поддержку туризма. Об этом он сообщил во время приветственного слова участникам форума "Путешествуй".

Фото: Ассоциация Туроператоров России

Эти средства позволят построить объекты инфраструктуры, создать номерной фонд, оказать поддержку предпринимателям, создать национальные туристические маршруты, а также обеспечить российскую молодежь бесплатными турами.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию автомобильного туризма. Сделать это необходимо до 15 июня 2023 года.

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