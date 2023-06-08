Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что из федерального бюджета в 2023 году будет выделено 50 млрд рублей на поддержку туризма. Об этом он сообщил во время приветственного слова участникам форума "Путешествуй".
Эти средства позволят построить объекты инфраструктуры, создать номерной фонд, оказать поддержку предпринимателям, создать национальные туристические маршруты, а также обеспечить российскую молодежь бесплатными турами.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию автомобильного туризма. Сделать это необходимо до 15 июня 2023 года.
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