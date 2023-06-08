РИА Новости: эксперты АТОР перечислили бюджетные курорты для жителей РФ на лето 2023 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты Ассоциации туроператоров (АТОР) проанализировали цены на отдых на десять дней на двоих человек в отелях категории "три звезды" с питанием и перелётом. Выяснилось, что 58 процентов путешественников планируют провести отпуск в Турции, 16 процентов отдали предпочтение отдыху в России, столько же процентов собирается полететь в Египет.

Фото: trn-news.ru

Однако самый бюджетный пляжный отдых зафиксирован в России. За 60 тысяч рублей туристы могут отдохнуть десять дней в Анапе или Сочи. Стоимость десятидневного отдыха в Абхазии составит 68 тысяч, а отдых в Казахстане обойдётся в 75 тысяч. Путёвка в Турцию будет стоить около 85 тысяч рублей.

На 100-120 тысяч рублей можно провести каникулы в Геленджике, на Кипре или в Бахрейне. Отдых в Таиланде обойдётся в 130 тысяч, сообщает РИА Новости.

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