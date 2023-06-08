Эксперт Давыденко назвал лучшее время для отдыха за границей

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зампредседателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко объяснил, какой месяц лучше всего выбрать для отдыха за границей.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, при планировании отпуска следует обратить внимание на июнь, сентябрь и октябрь. При этом он отметил в беседе с "ФедералПресс", что июль и август остаются самыми популярными месяцами у граждан РФ для различных путешествий. Как подчеркнул эксперт, в этот период туристы могут разочароваться в отдыхе из-за жары и духоты.

Кроме того, специалист посоветовал воздержаться от поездок в европейские страны в августе, поскольку в последний летний месяц там будет очень много людей.

Идеальное время для отдыха на турецких курортах — июнь и сентябрь, однако поплавать в тёплом море можно и в октябре, заключил Давыденко.

Ранее гражданин РФ, вернувшийся с отдыха в Турции, выразил недовольство из-за высоких цен на фрукты в российских магазинах.