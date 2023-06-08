Зампредседателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко объяснил, какой месяц лучше всего выбрать для отдыха за границей.
По его словам, при планировании отпуска следует обратить внимание на июнь, сентябрь и октябрь. При этом он отметил в беседе с "ФедералПресс", что июль и август остаются самыми популярными месяцами у граждан РФ для различных путешествий. Как подчеркнул эксперт, в этот период туристы могут разочароваться в отдыхе из-за жары и духоты.
Кроме того, специалист посоветовал воздержаться от поездок в европейские страны в августе, поскольку в последний летний месяц там будет очень много людей.
Идеальное время для отдыха на турецких курортах — июнь и сентябрь, однако поплавать в тёплом море можно и в октябре, заключил Давыденко.
Ранее гражданин РФ, вернувшийся с отдыха в Турции, выразил недовольство из-за высоких цен на фрукты в российских магазинах.
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